Alla riunione di oggi l'Opec+ ha raggiunto un accordo per estendere i tagli alla produzione al 2024 . Lo riferiscono diverse fonti all'Interfax. La sessione del Comitato Ministeriale Congiunto di Monitoraggio Opec+ è iniziata a Vienna con 6 ore di ritardo a causa delle discussioni dei membri sulle linee di base della produzione, da cui vengono calcolati i tagli e le quote. Le fonti hanno riferito che l'accordo Opec+ sarà prorogato fino al 2024. Inoltre, l'Arabia Saudita ha in programma un'ulteriore riduzione volontaria dell'estrazione di greggio.

Secondo quanto afferma la Reuters, i membri più influenti dell'Opec e i maggiori produttori del Golfo guidati dall'Arabia Saudita hanno cercato di convincere le nazioni africane a bassa produzione come la Nigeria e l' Angola ad avere obiettivi di produzione più realistici . " I colloqui con i produttori africani si stanno rivelando difficili ", ha affermato una fonte dell'Opec+ durante il colloquio. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti starebbero cercando di fissare una “baseline” produttiva più alta, per riflettere la propria capacità crescente.

Sempre secondo alcune fonti di Reuters sono in discussione tagli che potrebbero ammontare a 1 milione di barili al giorno, in aggiunta ai tagli esistenti di 2 milioni di barili al giorno e ai tagli volontari di 1,6 milioni di barili al giorno, annunciati con una mossa a sorpresa ad aprile e che sono entrati in vigore a maggio. Il nuovo taglio porterà il volume totale delle riduzioni a 4,66 milioni di barili al giorno, ovvero circa il 4,5% della domanda globale. In genere, i tagli alla produzione entrano in vigore il mese successivo all'accordo, ma i ministri potrebbero anche concordare un'attuazione successiva.

La Russia estenderà il taglio volontario di 500mila barili al giorno nella produzione di petrolio fino alla fine del 2024. Lo ha detto il vice primo ministro russo Alexander Novak dopo il vertice Opec+. "Per la Russia non cambia nulla - ha aggiunto - questo taglio volontario sarà dal livello di produzione richiesto, come concordato oggi".