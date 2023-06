Lotta contro l'antisemitismo nel calcio, la firma dell'intesa al Viminale

Una dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio è stata sottoscritta al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina.

"Oggi - ha spiegato Piantedosi - finalizziamo un obiettivo che ci eravamo posti tempo fa . Sul tema c'è tanto da fare e puntiamo a dissolvere anche il dubbio che nel mondo dello sport ci possa essere qualche resistenza o refrattarietà su questi temi".

Nel documento, ha ricordato il titolare del Viminale, "viene recepita a livello di codice etico la definizione internazionale di antisemitismo ma soprattutto viene prevista tutta una serie di misure applicative, come il divieto dell'uso del numero 88 sulle maglie (la lettera H è l'ottava dell'alfabeto e quindi 88 viene usato dai gruppi neonazisti come saluto ad Hitler, ndr), il no a simboli neonazisti e antisemiti, l'interruzione delle partite in presenza di cori discriminatori e altre manifestazioni di razzismo, l'obbligo di sedere al posto segnato sul biglietto".

"Questa è una tappa di transito di un percorso applicativo, una testimonianza ma anche un vissuto sull'impegno che vogliamo garantire. I contenuti inseriti nella dichiarazione ci impegna moralmente e non solo e sono esaustivi circa il salto culturale che vogliamo fare", ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. "Siamo convinti - ha continuato - che questa firma porterà ad altre collaborazioni interistituzionali, a partire con la scuola, e siamo convinti che all'interno dell'ambiente sportivo riusciremo a diffondere questo messaggio".

"Figc, Leghe, calciatori, allenatori, tutti sono allineati sul messaggio che vogliamo mandare, lo stesso vale per il presidente Malagò e Pancalli. Lo abbiamo fatto inizialmente con il calcio, ma lo faremo anche con gli altri organismi sportivi", ha concluso Abodi.

"E' un documento diverso dal solito, che può produrre grandi risultati - ha spiegato Pecoraro - Il mio auspicio è che tali risultati trovino applicazione adeguata da parte delle società di calcio e che se ne comprenda a fondo lo spirito per evitare situazioni che possano avere ricadute di ordine pubblico. Basta con le litanie di condanna, è il momento di passare ad argomenti concreti".

"Come recita lo slogan, vogliamo 'dare un calcio al razzismo'", ha concluso Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane che ha voluto "ringraziare governo e mondo del calcio per un impegno che non era scontato. Credo che sia un segnale importante che un movimento calcistico prestigioso come quello italiano dia anche a livello internazionale".