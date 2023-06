Lula a Roma, girandola di incontri da De Masi a Schlein. Stamane ricevuto al Quirinale da Mattarella

A proposito del faccia a faccia previsto con la presidente del Consiglio, Lula ha auspicato che l'incontro serva a conoscersi “meglio”, ricordando che i legami tra Italia e Brasile sono sempre stati forti . “Siamo il Paese con più italiani, secondo solo all'Italia stessa. Abbiamo 30 milioni di discendenti italiani - ha ricordato Lula -. Sono in ottimi rapporti con il vostro movimento sindacale, con gli intellettuali, le imprese. Avremo colloqui molto produttivi con le autorità di Roma, perché le nostre relazioni economiche sono al di sotto del loro potenziale e dobbiamo lavorare sodo per creare un rapporto all'altezza delle nostre economie”.

Il presidente brasiliano sarà in Vaticano da Papa Francesco nel primo pomeriggio, dopo aver visto la segretaria Pd , Schlein. Sempre nel pomeriggio, terrà un incontro con la premier Meloni e in serata una visita al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, suo amico, che nel 2018 gli fece visita in carcere a Curitiba.

La guerra, l'assalto di gennaio a Brasilia, la riforma dell'Onu

Russia e Ucraina devono trovare urgentemente una “strada comune verso la pace”. Con questo invito, il presidente brasiliano Lula da Silva comincia oggi la sua visita ufficiale a Roma, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera. “Ho mandato un inviato speciale, Celso Amorim, a Mosca e a Kiev. Entrambi i Paesi credono di poter vincere militarmente: non sono d'accordo” aveva detto il leader brasiliano. “Credo - ha aggiunto - che ci sia troppa poca gente che parli di pace. La mia angoscia è che, con così tante persone che soffrono la fame nel mondo, ci occupiamo di guerra. È urgente che la Russia e l'Ucraina trovino una strada comune verso la pace”.

Nel corso dell'intervista al Corriere, Lula ha parlato anche delle conseguenze in Brasile dell'attacco alle sedi istituzionali lanciato a gennaio dai sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. “Noi diciamo ‘chi semina vento, raccoglie tempesta’. Il mio predecessore non ha seminato vento: ha piantato odio. Parlava sempre contro la democrazia, contro le istituzioni - ha affermato Lula -. Ora deve rispondere in tribunale. Sono per la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa e un processo equo”.

Il leader brasiliano infine ha auspicato una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Rappresenta l'equilibrio di potere nel mondo del 1945. Oggi molto è cambiato e serve un Consiglio più rappresentativo, con voci dall'America Latina e dall'Africa, per contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo” ha spiegato.