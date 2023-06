Lula a Roma: vedrà il Papa e Mattarella, al centro il piano di pace per l'Ucraina

È tutto pronto per la visita di Stato del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Italia: il capo dello Stato carioca partirà stasera a mezzanotte da Recife per Roma, in un viaggio che lo vedrà mercoledì a colloquio con Papa Francesco in Vaticano e con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale. In un tweet pubblicato martedì scorso, 13 giugno, il presidente brasiliano aveva parlato in anticipo del suo viaggio in Italia, sottolineando che “da molti anni non riceviamo in visita un presidente italiano, e ci sono molti italiani e discendenti qui in Brasile. Abbiamo bisogno di rafforzare le nostre relazioni”. La frase sembra lasciar intendere un invito ufficiale fatto a Mattarella perché visiti nei prossimi mesi il suo Paese.

Il programma: domani De Masi; mercoledì in Vaticano, al Quirinale e al Campidoglio Per domani, un solo appuntamento in programma: un incontro con il sociologo Domenico De Masi, specialista in studi sul lavoro, docente all'Università di Roma La Sapienza, e profondo conoscitore del Brasile (parla fluentemente portoghese). Mercoledì 21, il giorno clou della visita, il capo dello Stato carioca incontrerà Papa Francesco, Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri (anche lui conosce molto bene il portoghese); il primo cittadino del Campidoglio, quando era eurodeputato, visitò Lula in carcere a Curitiba. Era il 2018.