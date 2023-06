Lula sarà a Parigi a fine giugno, per un vertice e un nuovo patto finanziario

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva sarà a Parigi il 22 e 23 giugno per partecipare al vertice per un nuovo patto finanziario globale e incontrare Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice, voluto dal presidente francese, è ambizioso: riformare l'architettura della finanza globale per rispondere meglio alle sfide del riscaldamento globale.

Emmanuel Macron è "lieto" di accogliere il suo omologo brasiliano a questo incontro internazionale, che mira "a garantire che nessun Paese debba scegliere tra la lotta alla povertà e l'azione per il clima e la natura, in modo che le condizioni per una giusta transizione siano accessibili a tutti", ha dichiarato l'Eliseo.

Diversi partecipanti hanno già confermato la loro presenza: Ajay Banga, Presidente della Banca Mondiale, Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, Olaf Scholz, Cancelliere della Germania, Mia Mottley, Primo Ministro delle Barbados e Filipe Nyusi, Presidente del Mozambico.