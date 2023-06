L'Uruguay campione. Un gol di Rodriguez nel finale spegne le speranze azzurre

Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Uruguay per 1-0 nella finale allo Stadio Maradona di La Plata, un secondo posto dopo la terza piazza del 2017 e la quarta posizione del 2019. Non l'esito immaginato della spedizione azzurra, ma comunque un risultato che sottolinea il buono stato del calcio giovanile in Italia, soprattutto alla luce del successo all’esordio sul Brasile e poi le vittorie nella fase a eliminazione diretta contro Inghilterra, Colombia e Corea del Sud.



Resta grande la delusione per i ragazzi di Carmine Nunziata. Le lacrime al fischio finale sono la fotografia della delusione. L’Italia torna comunque a casa con la consapevolezza di avere a disposizione tre ottimi giocatori per il futuro come Cesare Casadei (capocannoniere del torneo con 7 gol segnati in 7 partite disputate), Tommaso Baldanzi e Simone Pafundi (classe 2006, pupillo di Roberto Mancini).

"Questa partita non può e non deve cancellare il magnifico percorso che hanno fatto questi ragazzi che sono stati encomiabili, splendidi, hanno giocato al calcio. È normale che perdere in finale dispiace, ma questo non cancella il lavoro fatto". Così si è espresso il ct della nazionale azzurra Nunziata dopo la sconfitta.

Per il ct la chiave della partita è stata l'aggressività mostrata dalla selezione 'charrua' oltre allo stato disdicevole del manto di gioco dello stadio che non ha permesso agli azzurrini spiegare le loro doti tecniche. "Loro hanno avuto un po' di predomino sicuramente e sono stati molto più aggressivi, ma a parte la parata di desplanches nel primo tempo non hanno avuto grandi occasioni fino all'85/o. Da parte nostra abbiamo sofferto a livello fisico e lo stato del campo di gioco non ha permesso a certi giocatori di esprimere quella qualità che ci serviva" ha proseguito Nunziata.