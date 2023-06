"Madonna che silenzio c'è stasera", il vuoto lasciato da occhi ridenti e malinconici al tempo stesso

Giovedì 15 l'ultimo saluto Firenze e in tanti lo ricordano sui social, figure politiche, compagni e colleghi, amici e moltissimi fan.

Francesco Nuti, uno sguardo romantico e triste come un desiderio che non si avvera ma fa sperare. Una vita di alti e bassi, successi e momenti bui ma tante risate regalate al suo pubblico .

Nuti ha saputo virare in chiave contemporanea la commedia all’italiana , restando fedele al gusto dolceamaro che caratterizza il genere.

I suoi occhi erano spesso pieni di malinconia e di disincanto, conducendo il pubblico in un altrove fatto di sogni e battute. Ora in tanti si aspettano di rivedere i suoi film per ricordarlo e sorridere davanti alle sue spiegazioni del mondo.