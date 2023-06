Maggio Fiorentino, sequestrati 126 mila euro a Pereira: gli sono state contestate spese personali

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo per equivalente della somma di 126.483,61 euro a carico dell'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira.

A Pereira, indagato per peculato, le Fiamme Gialle, nell'ambito delle indagini condotte dal pm Christine Von Borries, contestano di essersi appropriato della somma nella sua disponibilità per ottenere il rimborso di spese personali e di avere utilizzato la carta di credito della Fondazione per pagare spese non inerenti alla sua funzione e non rimborsabili per contratto, quali le spese per trasloco, per pernottamenti in alberghi, per voli aerei o con elicottero, taxi e treno.

Inoltre, gli è stato contestato di aver ottenuto il pagamento diretto, da parte di due fondazioni estere, del canone locativo della propria abitazione personale a San Casciano Val di Pesa, canone elargito anche per la sponsorizzazione del Maggio Musicale.

Il sequestro è stato disposto dal tribunale del Riesame, a cui aveva fatto ricorso la procura dopo un rigetto da parte del gip del provvedimento richiesto.

Il Riesame ha ritenuto la sussistenza di "concreti elementi di fatto, quantomeno indiziari, idonei a ricondurre la condotta dell'indagato ai reati di peculato, avendo fruito Pereira di rimborsi ed effettuato spese, non solamente non consentiti dal contratto e dal regolamento della Fondazione, ma che esulano anche dalle funzioni svolte".