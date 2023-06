Corsa contro il tempo per trovare il sommergibile. I dispersi hanno ossigeno per 96 ore

Le ricerche del sommergibile turistico, disperso durante una visita al relitto del Titanic, proseguono senza sosta e con un grande dispiegamento di forze della Guardia Costiera degli Stati Uniti e delle forze armate canadesi.

È una corsa contro il tempo: a bordo ci sono cinque persone e le riserve di ossigeno assicurano un'autonomia compresa tra le 70 e le 96 ore. Avevano firmato un contratto di responsabilità prima di partire, compilando anche tre campi in cui era esplicitata la possibilità di morire durante il viaggio.

Misel Joe, capo del gruppo indigeno canadese che possiede la nave madre "Polar Prince", da cui il "Titan", lungo 7 metri, ha detto all'emittente pubblica canadese CBC che gli Stati Uniti hanno trasportato un sottomarino per partecipare alle operazioni di salvataggio.

Le autorità canadesi hanno inviato nell'area, situata a circa 380 miglia nautiche (700 chilometri) a sud di St. John's, Terranova, la nave della Guardia Costiera Kopit Hopson 1752 e un aereo da pattugliamento marittimo Lockheed CP-140 Aurora.

"E' una sfida condurre una ricerca in un'area così remota, ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di localizzare l'imbarcazione e salvare le persone a bordo", ha dichiarato il contrammiraglio della Guardia Costiera statunitense John Mauger, che coordina l'operazione.

OceanGate Expeditions , proprietaria del sommergibile, afferma che sta facendo "ogni passo possibile" per riportare in salvo i cinque membri dell'equipaggio e ringrazia per l'aiuto ricevuto nelle ricerche.

Nella nota la compagnia afferma che "da tempo non siamo in grado di stabilire comunicazioni con uno dei nostri mezzi di esplorazione sommergibili che sta attualmente visitando il sito del relitto del Titanic. La nostra intera attenzione è rivolta al benessere dell'equipaggio e viene fatto ogni passo possibile per riportare i cinque membri dell'equipaggio in sicurezza".

Come raggiungere il fondo dell'Oceano

Secondo il ministero della Difesa britannico che sta ''continuando a monitorare la situazione'' ed è ''pronto a mettere a disposizione la sua esperienza'', i sottomarini Nato non sono in grado di raggiungere il relitto nell'Oceano perché ''le profondità marine superano di gran lunga'' quelle in cui si può operare in sicurezza.

Un sommergibile della Nato, utilizzato per salvare l'equipaggio di un sottomarino colpito, può operare a 610 metri, mentre un veicolo telecomandato può raggiungere una profondità di 1 chilometro. Il relitto del Titanic si trova a 3.800 metri.