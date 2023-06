Maltempo a giugno: nubifragio a Roma, disagi nel Varesotto e nel Torinese

L'instabilità torna protagonista nella settimana centrale di giugno, con forti temporali e relativi disagi. Dalla prossima settimana atteso il caldo afoso estivo.

Ancora piogge abbondanti sul Piemonte. Nelle ultime 24 ore la rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato 117 millimetri a Cellio con Breia, nel Vercellese, 97.4 sul Mottarone (Verbano-Cusio-Ossola), 71.2 a Verbania. L'osservatorio meteosismico di Oropa (Biella) ricorda che sono già 8 i giorni piovosi nel mese di giugno, dopo i 21 di maggio, che diventano 24 se si considerano i giorni con precipitazione deboli, fino agli 0.2 mm. Il mese scorso il pluviometro di Oropa ha misurato 522 millimetri di pioggia, il doppio rispetto alla media di maggio.

A causa delle forti piogge che interessano la provincia di Torino, si sono verificati alcuni allagamenti che hanno richiesto la chiusura di alcune strade provinciali. Lo comunica la Città metropolitana di Torino precisando che, in particolare, uno smottamento ha interrotto la strada provinciale nel territorio di San Carlo Canavese.

Disagi stamattina sulla linea ferroviaria Biella-Novara a causa di allagamenti nel tratto tra Cossato e Rovasenda. Nella notte il temporale ha creato non pochi problemi. Le prime corse del mattino per i pendolari sono state cancellate. Il personale di Trenitalia è stato impegnato ad assistere i passeggeri a bordo. Sono saltati i primi treni tra le 6 e le 8 del mattino.

Allagamenti in provincia di Varese, molti interventi dei vigili del fuoco

Dieci squadre dei vigili del fuoco al lavoro ieri sera nel varesotto per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia che ha interessato la provincia. Cento gli interventi effettuati per allagamenti, tagli piante pericolanti e messa in sicurezza di tetti danneggiati, la maggior parte concentrati nelle zone di Malnate, Vedano Olona, Ligurno e Castronno.

Frana tra Borgosesia e Valduggia nel Vercellese: ripristinato un senso di marcia

A causa del maltempo che sta interessando anche il Vercellese, una frana è caduta questa mattina sulla strada provinciale che collega Borgoseia a Valduggia, all'altezza del Cascinone. Lo smottamento ha invaso tutta la sede stradale e ha bloccato inizialmente il traffico in entrambi i sensi di marcia; i vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Provincia di Vercelli, sono intervenuti liberando un senso di marcia.

Nubifragio a Roma, 100 interventi dei vigili del fuoco: danni, allagamenti e alberi pericolanti

Il temporale ha creato disagi anche a Roma dove sono stati circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. Il maltempo che tra il tardo pomeriggio di ieri e stanotte ha interessato la periferia Sud-Est della capitale e la zona dei Castelli Romani, qui un violento nubifragio si è abbattuto dalle ore 19:00 circa. Danni, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco fino alle prime ore del mattino.