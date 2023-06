Maltempo: allerta arancione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia

Il maltempo continua ad abbattersi sull'Italia, soprattutto al Centro e al Sud.

Oggi allerta arancione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. A Crotone il sindaco Vincenzo Voce ha deciso la chiusura a scopo prudenziale di ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per l'intesa giornata. Allerta gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria.

A Palazzo Chigi, intanto, si riunisce il tavolo permanente di coordinamento sull'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, presieduto dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

A Roma banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di Roma per motivi di sicurezza per un probabile innalzamento del livello del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e le compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza.