Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna. Gialla in 11 regioni

Dichiarata per oggi allerta arancione in Emilia-Romagna, ma piogge e temporali investono tutto il Centro-Nord: allerta gialla in 11 regioni. La Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte che devono attivare sistemi di protezione dei territori, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Valutata allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e allerta gialla in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, su gran parte della Puglia e sul restante territorio dell'Emilia-Romagna.

Un nucleo di aria più fredda in quota in transito dalla Sardegna verso Nord-Est determinerà, nelle prossime ore, un aumento della potenziale instabilità pomeridiana, favorendo rovesci o temporali sparsi su gran parte delle regioni centrali e parte di quelle settentrionali, con fenomeni persistenti anche durante le ore serali e notturne.

I fenomeni meteo, spiega la Protezione Civile, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Previsioni meteo per oggi, 5 giugno

Al Nord il cielo sarà inizialmente irregolarmente nuvoloso sull'intero settore, con successivo aumento della copertura fino a molto nuvoloso o coperto e tempo moderatamente perturbato con con rovesci e temporali sparsi, localmente più intensi nella prima parte della giornata su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, insistenti nel pomeriggio soprattutto sulle aree interne e a ridosso dei rilievi, e in successiva parziale attenuazione dalle ore serali.

Centro e Sardegna: cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il settore al mattino con rovesci e temporali; aumento graduale della copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata e tempo perturbato con annesse precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, sulle aree interne ed in corrispondenza dei rilievi, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, in generale parziale e graduale attenuazione dalle ore serali.

Sud e Sicilia: sull'intero settore meridionale cielo inizialmente parzialmente nuvoloso per estese e spesse velature, con successivo sviluppo di una nuvolosità prevalentemente cumuliforme dal tardo mattino e annesse precipitazioni, che risulteranno successivamente sparse, a carattere di rovescio o temporale, insistenti principalmente su Campania, Basilicata, Puglia garganica e Sicilia, privilegiando le aree interne e a ridosso dei rilievi, risultando fino a diffuse sull'isola; fenomeni in graduale attenuazione serale su gran parte del settore, esclusa la Sicilia e la Basilicata.