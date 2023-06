Maltempo in Giappone, rischio inondazioni e frane

Allerta maltempo con rischio di inondazioni e frane nel Giappone centro-orientale, così come a Tokyo, dove si sono registrate forti precipitazioni per tutta la giornata di venerdì e nella prima mattinata di sabato. Il bilancio è di un morto, mentre le autorità locali hanno consigliato a circa due milioni di persone di evacuare nelle prefetture di Gifu, Shizuoka, Aichi e Mie. Le severe condizioni meteorologiche sono state causate dall'aria calda e umida che soffia per il passaggio a sud del Paese del tifone Mawar, e da un fronte di pioggia nell'isola principale del Giappone, l'Honshu.

A Toyohashi, un uomo è stato dichiarato morto dopo essere stato trovato all'interno di un'auto in un campo allagato venerdì sera, hanno dichiarato le autorità di polizia, aggiungendo che il veicolo era quasi completamente sommerso. A Wakayama una donna ottantenne ha riportato ferite dopo essere caduta mentre cercava di evacuare.



Il principale operatore ferroviario, la Central Japan Railway, ha annunciato che riprenderà tutti i servizi dei treni ad alta velocità Shinkansen, temporaneamente sospesi tra Tokyo e Osaka nel primo pomeriggio di sabato, dopo gli stop causati dalla pioggia. I fiumi in piena avevano spinto alcune prefetture locali ad emettere un avviso di allerta ai residenti, invitandoli a trasferirsi immediatamente in luoghi sicuri.



Nella regione del Kanto, dove è situata la capitale, sabato mattina sono stati registrati 47,5 millimetri di pioggia in un'ora a Funabashi, nella prefettura a est di Chiba, ha riferito l'Agenzia meteorologica del Giappone (Jma) - che comunque punta a declassare il tifone a ciclone tropicale nella seconda parte della giornata. L'agenzia prevede fino a 120 mm di pioggia nelle isole Izu, a sud di Tokyo, 100 mm nella regione di Kanto-Koshin e 40 mm nella regione centrale di Tokai fino alle 6 del mattino di domenica (le 23 di sabato in Italia).