Il maltempo non dà tregua, scuole chiuse in alcuni comuni di Macerata

Maltempo diffuso, anche con temporali violenti: così recita il bollettino odierno delle previsioni meteo che vedono in particolar modo il centro Italia colpito da una forte instabilità atmosferica, responsabile di intense precipitazioni. La Protezione civile parla di piogge e temporali in arrivo sulla Sicilia e occhi puntati sui settori dell'Emilia Romagna per la quale segnala allerta arancione, fino all'allerta gialla in nove regioni (Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e sul restante territorio dell’Emilia Romagna).

Uno scenario vissuto in anticipo ieri nel tardo pomeriggio da Macerata, colpita da una bomba d'acqua, anomala al punto da provocare la chiusura anticipata delle scuole di Villa Potenza e Sforzacosta “per consentire gli opportuni controlli - avverte il comune - ed effettuare eventuali sistemazioni”.

"A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l'auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari. È operativo il Centro operativo comunale e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112". È quanto si leggeva ieri sera sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Macerata. In particolare, era stato comunicato "ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni".

Circa una settantina gli interventi dei vigili del fuoco nella notte in zona. Tra questi, il salvataggio di una trentina di cani ospitati in due distinti box che si stavano allagando; i pompieri, bardati di tute di autoprotezione in ambiente acquatico, con le dovute cautele per proteggersi dalla forte corrente dell'acqua, li hanno recuperati e portati in salvo.