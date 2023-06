In carcere per aver ucciso 4 figli, dopo 20 anni la grazia: i bambini sono morti per cause naturali

In Australia una donna che ha trascorso 20 anni in prigione per aver ucciso i suoi quattro figli è stata graziata e rilasciata. Lo ha annunciato il Procuratore generale dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud Michael Daley, spiegando di aver consigliato al governatore Margaret Beazley di perdonare incondizionatamente la oggi 55enne Kathleen Folbigg. Secondo Daley l'ex giudice Tom Bathurst aveva rivelato la scorsa settimana che c'erano ragionevoli dubbi sulla colpevolezza di Folbigg sulla base di nuove prove scientifiche secondo cui che le morti dei bambini avrebbero potuto essere dovute a cause naturali.