Mamma per la seconda volta a 53 anni, la felicità di Naomi Campbell

Mamma per la seconda volta a 53 anni. La top model Naomi Campbell ha dato il benvenuto, con un post su Instagram, al suo secondo figlio. "Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza - si legge sul social dove ha postato anche una foto col bimbo in braccio che stringe le mani di mamma e sorellina di due anni - Un vero dono di Dio! Benvenuto babyboy".