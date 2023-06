Matrimoni omosessuali in Estonia, la transgender candidata: l'orgoglio LGBTQ+ viaggia ad Est

Riigikogu, il parlamento estone, ha approvato emendamenti che consentono alle coppie dello stesso sesso di sposarsi. Lo riporta l'edizione locale ERR.ee.

55 deputati hanno votato a favore, 34 contrari e uno si è astenuto. Oltre al matrimonio, i partner omosessuali potranno adottare bambini con il consenso del secondo genitore biologico. Rimane inoltre in vigore la possibilità di concludere un contratto di convivenza, sancito dalla legge estone nel 2016.

La legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

L'Estonia è diventata il primo paese post-sovietico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Attualmente le relazioni omosessuali possono essere legalizzate in altri 34 paesi, inclusi Stati Uniti, Slovenia e Cuba. Inoltre matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero sono riconosciuti da Israele.

Secondo le voci non confermate uno dei primi a concludere il matrimonio in Estonia con il partner potrebbe essere il neoeletto presidente lettone Edgars Rinkēvičs, il primo presidente degli stati post-sovietici gay aperto con il coming-out pubblico.

Dal dicembre 2022, in Russia è vietata la diffusione di informazioni positive su omosessualità, bisessualità e transgenderismo. Per questo sono previste multe fino a 400mila rubli (l’equivalente di 4,5 mila euro) per le persone fisiche e fino a cinque milioni di rubli (l’equivalente di 55 mila euro) per le organizzazioni e le persone giuridiche.

Intanto la donna transgender russa Yulia Aleshina, partecipa alle elezioni del governatore regionale in Altai che si terranno nel prossimo settembre. La transgender è stata candidata dal partito Iniziativa civile. Yulia Aleshina si rende perfettamente conto di non poter vincere, ma considera la sua candidatura una forma di protesta con la persecuzione del popolo LGBT.

La prospettiva dopo le elezioni è una sola: l’espatrio.