Mattarella a Parigi incontra gli studenti: "Una scuola solo per ricchi non è una scuola"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Naples À Paris' al Museo del Louvre. Questa visita sarà seguita da un incontro all'Eliseo. Nel darne notizia, la presidenza francese sottolinea come questa visita sia una testimonianza della "relazione di fiducia ed amicizia tra i due presidenti, così come dei legami eccezionali che uniscono i nostri due paesi. Questi legami si esprimono soprattutto attraverso una ricca cooperazione culturale bilaterale, che occupa un posto centrale nel Trattato del Quirinale".

La mostra 'Naples à Paris' "onora i legami storici tra Francia e Italia, si legge ancora: in effetti il museo di Capodimonte a Napoli ha prestato al museo del Louvre una sessantina dei suoi maggiori capolavori, che dialogheranno e completeranno le sue collezioni con opere sconosciute in Francia. L'unione tra queste due collezioni permetterà di avere una visione unica della pittura italiana in Francia". Rima Abdul-Malak, ministro della Cultura in Francia e Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura della repubblica italiana, parteciperanno alla visita, conclude.

Prima di recarsi al Louvre il capo dello Stato ha fatto visita agli studenti dell’Istituto Leonardo di Vinci a Parigi: "Dopo avervi salutato, mi recherò al Louvre per inaugurare insieme al Presidente Macron una splendida mostra, 'Napoli a Parigi', progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra Italia e Francia. Mi auguro che nei prossimi giorni anche voi possiate visitarla per comprendere ancora meglio i profondi legami che uniscono il vostro Paese d'origine e quello che vi ospita".

Agli studenti del Leonardo da Vinci a Parigi: "L'Europa luogo ideale di affinità, valore e sogni"

"Care studentesse e cari studenti, sono particolarmente lieto di essere oggi qui con voi, in questo prestigioso edificio storico in cui, oltre a costruire le fondamenta del vostro sapere, avete l’opportunità di trarre ogni giorno beneficio dall’integrazione, dal dialogo e dalla compenetrazione tra due culture: quella del vostro Paese d’origine e quella della Francia, che vi ospita". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendo un saluto agli studenti dell’Istituto Statale Italiano 'Leonardo da Vinci'.

"Voi studenti, dai più giovani all'inizio del percorso scolastico, a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi, rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l'Europa.

Perché l'Europa è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che, anche se non li vedete, sono all'interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l'Europa".