Maturità 2023 domani la prima prova, Valditara: “Esame da affrontare con serenità”

È il giorno prima degli esami. Domani il via, per oltre 500mila studenti, agli Esami di Stato della Scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2022/2023.

“In bocca al lupo a tutti i ragazzi che, da domani, affronteranno la Maturità. – È il messaggio del ministro Giuseppe Valditara che, sottolinea, sarà - un vero esame di ‘maturità’. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità”.

"L'Esame di Stato non è la prova finale, non è il giudizio divino. E i commissari non sono degli inquisitori": ha detto oggi ai microfoni della Tecnica della Scuola a poche ore dalla prova di italiano. Il ministro ha rassicurato i maturandi dicendo che a valutarli saranno commissari e presidenti ben coscienti della situazione generale vissuta nell'ultimo triennio: "Non troverete dall’altra parte degli inquisitori. I commissari - ha sottolineato Valditara - sanno che dovranno cercare di cogliere quel grado di maturazione che i ragazzi hanno saputo raggiungere: quanto hanno assimilato del percorso, soprattutto dell’ultimo anno”. “Sarà quindi - ha sottolineato il ministro - un colloquio che dovrà essere vissuto con estrema tranquillità, senza che la sua attesa privi del sonno 500.000 ragazzi italiani".