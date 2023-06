Maturità, a 90 anni sostiene l'esame con il sogno di diventare maestra

Sostenere l'esame di maturità a 90 anni compiuti per realizzare il sogno di diventare maestra almeno sulla carta. Accade a Città di Castello dove Imelda Starnini, classe 1933, è tra coloro che sono impegnati nella prova d'italiano all'istituto paritario San Francesco di Sales una volta conosciuto come la scuola magistrale e da qualche anno sede anche del liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

Imelda Starnini ha compiuto i 90 anni lo scorso 3 febbraio. Questa mattina poco dopo le 8 – riferiscono dal Comune di Città di Castello - la signora si è seduta in un banco per sostenere la prova scritta di italiano.

"Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età e io ne sono la dimostrazione", ha dichiarato. "Avanti ragazzi, ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Perché no? Chissà".