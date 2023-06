Maturità al via: oggi la prima prova, tema di italiano per 536mila studenti

La notte prima degli esami è passata, oggi si comincia: sono 536mila gli studenti che questa mattina, dopo che il ministero dell'Istruzione e del Merito avrà comunicato la chiave per l'apertura del plico telematico (disponibile sul sito del Mim), con un dizionario sul banco affronteranno la prima prova, quella scritta d'italiano.

Dovranno scegliere tra 7 tracce di diversi ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, suddivise in tre diverse tipologie: 2 analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Quest'anno, superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame torna definitivamente alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame, e per gli studenti delle zone alluvionate.

Domani la seconda prova scritta, sempre in contemporanea in tutti gli istituti, elaborata dal Ministero e che varia a seconda dell'indirizzo e delle materie: al liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera.

Il messaggio di Giorgia Meloni agli studenti