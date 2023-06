Mbappé rompe col PSG, ha fatto sapere che non rinnoverà

La notizia è stata diffusa da “L'Equipe”: secondo il quotidiano sportivo transalpino, Kylian Mbappé e il Psg sono vicini ad un divorzio anticipato. Kylian Mbappé avrebbe infatti inviato una lettera formale al club per comunicare che non eserciterà l'opzione per prolungare fino al 2025, come previsto dal contratto in scadenza al 30 giugno 2024.

Tale decisione avrebbe preso di sorpresa il Psg, che rischierebbe quindi di perdere Mbappé a parametro zero nella prossima estate. Per questo, sempre secondo "L'Equipe" il Psg avrebbe scelto una chiara strategia: o il giocatore decide di prolungare il contratto in essere oppure verrà messo sul mercato già dai prossimi giorni. Un tuono a ciel sereno sopra la capitale francese. Se l'indiscrezione dell'Equipe fosse confermata, Mbappé potrebbe diventare il pezzo da novanta del mercato estivo.

A questo punto, se veramente il campione francese fosse messo in vendita, il primo club interessato sarebbe certamente il Real Madrid che ha "perso" il suo giocatore d'attacco più prolifico Karim Benzema. Florentino Perez non aveva usato giri di parole per chiarire le intenzioni dei Blancos su Mbappè "Ingaggerai Mbappé? Si, si lo faremo... ma non quest'anno". Scadenza che ora sembra possa essere anticipata dopo gli ultimi risvolti svelati dall'Equipe.