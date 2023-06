Meloni e Scholz a Palazzo Chigi, l'atteso bilaterale con il cancelliere tedesco

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco è stato accolto a Palazzo Chigi dal picchetto d'onore. Al termine del bilaterale, Meloni e Scholz terranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

“Le relazioni tra Italia e Germania sono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano”. Così il cancelliere Scholz ha “anticipato” il suo arrivo a Roma in un'intervista al Corriere della Sera. Scholz parla anche di finanziamenti per gli investimenti industriali e afferma che “le decisioni del governo tedesco rientrano nel quadro di ciò che altri Paesi dell'Ue fanno per la competitività della loro industria. Siamo d'accordo sulla necessità di rendere la legislazione europea sugli aiuti statali ancora più agile e flessibile nel tempo”.

A proposito delle regole di bilancio e della riforma del Patto di stabilità, il capo del governo tedesco afferma che è necessaria “stabilità fiscale, regole chiare rispettate e un quadro comune trasparente. Non si tratta di condurre espressamente singoli Stati in una crisi di austerità”.

In tema di migrazioni, il cancelliere spiega: “Non possiamo lasciare l'Italia e gli altri Paesi da soli, ma dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità. La Germania da parte sua è particolarmente colpita dall'immigrazione secondaria”. Sul voto a maggioranza in Ue, Scholz afferma: “Una Ue allargata deve essere riformata. Abbiamo bisogno di più decisioni a maggioranza qualificata in politica estera e fiscale. Non è l'unanimità in tutte le decisioni a creare la massima legittimità democratica possibile”.