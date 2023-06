Meloni: "La Patria frutto di sacrifici che si compiono assieme"

“Chi l'avrebbe mai detto”, un sorriso e le braccia allargate: così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato gli applausi dei cittadini intervenuti a via dei Fori imperiali per assistere alla parata della Festa della Repubblica. “E' una festa molto partecipata e questa è una buona notizia”.

Poco prima di prendere posto, a margine, la premier ha ricordato che "la comunità nazionale, la Patria, alla fine è questo: una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l'ha fatta prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri".

Il 2 giugno "non è una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che o noi capiamo che, se ci sia difficoltà o che le cose vadano bene, ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c'è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l'elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione", ha aggiunto.

"Se noi non ricordiamo che quello che abbiamo qualcuno l'ha costruito anche sacrificandosi per questo allora non capiamo neanche il senso di perché noi dovremmo sacrificarci per chi verrà dopo di noi".