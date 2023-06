Meloni riceve Metsola a Palazzo Chigi: migrazione, Ucraina ed economia al centro del colloquio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a Palazzo Chigi. L'incontro è durato circa un'ora.

Al centro dello scambio di vedute i principali temi europei, a partire da migrazione, Ucraina, economia, anche in vista del Consiglio Europeo del 29-30 giugno. Era presente il ministro per gli Affari europei, politiche di coesione, Sud e Pnrr, Raffale Fitto.

Al termine dell'incontro la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha lasciato Palazzo Chigi. Salita in auto nel cortile, è uscita dalla vettura all’ingresso della sede del governo per salutare il vicepremier Antonio Tajani, che in quel momento stava arrivando a piedi per la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i due un abbraccio e un breve scambio di saluti.