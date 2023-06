Wagner, Meloni convoca i ministri. Tajani: "Nessuna evacuazione di italiani"

Il governo segue da vicino lo scontro in atto fra la Wagner e l'esercito di Vladimir Putin, una situazione che desta forte preoccupante, anche per i suoi ampi margini di imprevedibilità. “Un caos all'interno della Federazione russa che stona un po' con certa propaganda vista negli ultimi mesi sullo stato di salute e la solidità della Federazione russa. Dobbiamo tenerne conto in termini di imprevedibilità”, ha osservato Giorgia Meloni, che di primo mattino è stata subito messa al corrente della gravità della situazione, all'Europa Forum Wachau ne ha discusso con il cancelliere austriaco e il presidente bulgaro, e nel viaggio di ritorno dopo il blitz in Austria si è collegata per una riunione con i ministri competenti e i vertici dei Servizi.

La premier non ha perso occasione per rispondere a chi sostiene che fornire armi all'Ucraina aumenta il rischio di escalation: "Chi lo dice non capisce che è vero esattamente il contrario: se non avessimo aiutato gli ucraini, oggi vivremmo in un mondo più insicuro, in cui vale il diritto del più forte. Ciò che facciamo è difendere stabilità, pace e sicurezza".

Nel vertice, presenti i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre che l'intelligence, si è analizzato lo scenario, rimanendo in costante contatto con gli alleati della Nato e dell'Unione europea.

Gentiloni: “Orgoglio di essere sempre stati dalla parte dell'Ucraina”

Sulla caotica e pericolosa situazione in Russia è intervenuto, in un tweet, anche il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni: "Ore drammatiche. E l'orgoglio di essere sempre stati e di continuare ad essere dalla parte dell'Ucraina".

Tajani: "Italiani in Russia non sono in pericolo ma li abbiamo invitati ad essere molto prudenti"

"Stiamo seguendo tutto ciò che accade minuto per minuto attraverso l'unità di crisi. L'ambasciata d'Italia a Mosca sta seguendo anche gli oltre 5000 cittadini italiani che vivono nella Federazione Russa: non ci sono pericoli per loro, stanno tutti bene, li abbiamo però invitati ad essere molto prudenti in un momento di confusione" . Cosi' Antonio Tajani, ministro degli esteri del Governo Meloni, parlando a margine della convention di Forza Italia a Novara. "Io mi auguro - ha aggiunto- che non ci sia una escalation. Ma non tocca a noi interferire nella situazione interna della Federazione Russa. Non siamo in guerra con la Russia e non siamo contro il popolo Russo". "Noi - ha concluso - siamo soltanto preoccupati di difendere l'indipendenza dell'Ucraina: tutto il resto sono questioni interne di un paese nelle quali non intendiamo interferire