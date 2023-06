Mercati europei timidi

Apertura timidamente positiva quella dei principali listini europei. Milano (+0,09%) la più incerta, appena sopra la parità. Londra invece la migliore (+0,43%).

Dunque sembrano voler tentare di voltare pagina i mercati europei il giorno dopo la decisione della Bce di proseguire nella politica di rialzo dei tassi d'interesse.

Di tutt'altro tenore la chiusura invece delle borse americane, ieri sera, in decisa ripresa. Il Nasdaq (+1,15%) ed il Dow Jones (+1,26%) hanno guadagnato oltre un punto. Si fa ancora sentire l'effetto della decisione della Fed di prendere una pausa nella politica del rialzo dei tassi d'interesse, e a questo si aggiungono buoni dati macroeconomici. Ottimismo che si è fatto sentire anche sulle borse asiatiche tutte in rialzo, soprattutto Hong Kong (+1,16%), ma sale anche Tokyo (+0,66%).

Attesi per oggi i dati sui prezzi al consumo in Italia e in Eurozona. Importanti per l'inflazione.

Torna a salire l'Euro sul Dollaro. Siamo a 1,0955.

Spread Btp/Bund a quota 163 punti base, poco sopra i minimi da aprile 2022.

In discesa il Gas (37,7 euro mwh) che torna sotto quota 40 euro al megawattora dopo il picco raggiunto ieri.