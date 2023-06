I dati dell'export cinese deprimono le borse europee

Partono deboli le Borse europee (Milano -0,25% in apertura) con i segnali di rallentamento che arrivano dall'economia cinese: l'export a maggio è crollato a -7,5% rispetto all'anno scorso, ai minimi da tre mesi, e l'import cede il 4,5%.



A Piazza Affari occhi puntati ancora su Pirelli, mentre proseguono le audizioni con il Governo per il possibile utilizzo del Golden Power, e Mps, con le ipotesi di risiko bancario.



A livello globale i mercati tornano a guardare alle banche centrali, settimana prossima le nuove decisioni sui tassi di Fed e Bce.

Dagli Stati Uniti si allarga il faro acceso dalla Fed sulle piattaforme di criptovalute: dopo Binance anche Coinbase è stata messa sotto inchiesta.



Petrolio di nuovo in leggero calo (Brent a 75 $) per via di una domanda mondiale debole.