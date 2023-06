Arriva alla Roma il difensore francese Obite Evan N’Dicka

Dopo l'ufficialità di Houssem Aouar, la Roma mette a segno un altro colpo di mercato, è fatta per Evan N'Dicka. Anche lui a parametro zero e firmerà un contratto per i prossimi cinque anni.

Il centrale ivoriano, dopo la scadenza di contratto con l' Eintracht Francoforte, arriva in giallorosso e firmerà un contratto di 5 anni con uno stipendio di circa 4 milioni di euro l'anno. La Roma trova il centrale di difesa che, molto probabilmente, prenderà il posto del brasiliano Roger Ibanez in uscita e destinato al campionato spagnolo o a quello inglese. La squadra della capitale, ha saputo anticipare la fitta concorrenza per il giocatore che data anche la sua giovane età, 23 anni, era finito sui taccuini dei migliori club italiani ed europei.