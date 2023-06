Mes, la Commissione Esteri della Camera (senza la maggioranza) dà mandato al relatore per l'Aula

Assenti le componenti parlamentari della maggioranza, la Commissione Esteri della Camera ha dato mandato al relatore per l'Aula sul testo di minoranza della proposta di legge di ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (il Mes, un tempo noto come “Fondo salva-Stati”).

Presente per il governo il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, che si è rimesso alle decisioni della commissione. “La presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri - ha spiegato Cirielli al termine della seduta della Commissione - hanno espresso una posizione di carattere generale dicendo che più che una questione di merito c'è una questione di metodo. Io ho ricordato questo e mi sono rimesso alla Commissione, ma è giusto che ci sia un dibattito parlamentare. Credo che alla fine la maggioranza e il governo si determineranno”.

A disposizione della maggioranza resta lo strumento regolamentare della sospensiva, che consente di rinviare la discussione in Aula su un provvedimento “al verificarsi di scadenze determinate”. Il Mes è in calendario nell'Aula di Montecitorio per la seduta di domani alle 9:30.