Dopo una notte di trattative, l'annuncio in Aula di Andrea Di Giuseppe (Fdi): arriva la richiesta di stop per 4 mesi per la ratifica del Mes - il meccanismo europeo di stabilità (detto anche fondo salva-stati) - in attesa di completare, così la maggioranza, le modifiche del patto di stabilità e dell'Unione bancaria.

La sospensiva - così Di Giuseppe alla Camera - in quanto "Opportuno procedere con maggiori approfondimenti anche a seguito dei recenti cambiamenti nel contesto internazionale".