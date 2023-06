Messico, migliaia di uccelli trovati morti sulle spiagge per il riscaldamento delle acque oceaniche

C’è uno strano fenomeno ornitologico che negli ultimi giorni sta interessando il Messico: lungo la costa del Pacifico si è assistito a un drammatico spiaggiamento in massa di uccelli morti, fatto che segue eventi simili registrati anche in Perù e in Cile. Il tutto sarebbe, con ogni probabilità, la conseguenza di un “riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico”. Dopo le analisi del caso, infatti, i ministeri messicani dell'Agricoltura e dell'Ambiente hanno “escluso la presenza” del virus AH5N1, responsabile dell'influenza aviaria, e hanno stabilito che gli uccelli sono morti, sostanzialmente, per mancanza di cibo. Secondo le autorità locali, il riscaldamento della superficie del Pacifico sta facendo affondare i pesci in profondità, impedendo agli uccelli di cacciarli. Da qui deriva la carenza di cibo e la loro conseguente morte per denutrizione.

Le morie si sono registrate lungo la spiaggia La Ropa, nello Stato di Guerrero, regione di Costa Grande. Centinaia di uccelli morti sono stati trovati nei giardini o sui tetti delle case prospicenti la spiaggia, come segnalato dai proprietari delle abitazioni e dei ristoranti posti lungo La Ropa beach.

In realtà, il fenomeno “strano” (di cui si diceva all’inizio) non si limiterebbe a queste tragiche morti “in massa”. Vi è infatti un altro curioso episodio, che potrebbe essere collegato alla mancanza di cibo, il quale sta affliggendo diverse specie di uccelli in questa parte del Continente americano e che sarebbe connesso alla morte di migliaia di esemplari sulle coste: nella colonia (paragonabile a un distretto, ndr) di Álvaro Obregón, nello Stato messicano di Chihuahua, alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso il repentino e inspiegabile atterraggio di dozzine di stormi, fermatisi al suolo e rimasti lì a lungo, come obbedendo a un unico e misterioso comando.