Messico, 14 poliziotti rapiti al confine col Guatemala da un commando armato

Aumentano gli episodi di violenza e rappresaglia nella regione messicana del Chiapas, al confine con il Guatemala, dove un commando di uomini armati ha rapito 14 agenti della polizia statale.

La segreteria per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini dello Stato del Chiapas ha dichiarato che i sequestrati sono tutti di sesso maschile e che è in corso un'operazione aerea e terrestre per localizzarli.

Un funzionario della polizia dello Stato, che ha chiesto di non essere citato perché non autorizzato a parlare con la stampa, riferisce che i poliziotti stavano viaggiando verso la capitale del Chiapas a bordo di un furgone per il trasporto di personale quando sono stati intercettati da diversi camion con uomini armati.

Le donne che si trovavano nel veicolo sono state rilasciate sul posto, mentre i colleghi sono stati portati via. Il rapimento è avvenuto sull'autostrada fra Ocozocoautla e Tuxtla Gutiérrez.

Il video, condiviso da vari utenti online, mostrerebbe il momento in cui alcuni uomini a volto coperto e mitra in mano fanno scendere gli agenti dal furgone.