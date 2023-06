La lotta alle mafie transnazionali deve essere un obiettivo comune

Professore, ci riassume il suo intervento alle Nazioni Unite?

Un discorso brevissimo riassumibile nella logica prosecuzione di quello che dico da oltre trent’anni nelle scuole e negli incontri sulla criminalità organizzata. Nonostante il poco tempo a disposizione, è stato un grande onore poter parlare, in una assise internazionale così importante, non solo di pace e di relazioni internazionali ma anche di lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo. Un trinomio, purtroppo, sempre più spesso associato. Ho ribadito che la lotta contro le nuove mafie transnazionali dovrà unire i popoli di ogni parte del mondo. Con grande orgoglio ho ricordato la figura di Giovanni Falcone e il suo metodo “follow the money”, rendendo al tempo stesso onore a tutte le vittime di mafia nel mondo. Ho, infine, chiesto agli organi competenti e al Segretario Generale Antonio Guterres la revisione della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale.

A quali modifiche intende riferirsi?

Mi riferisco a quegli aggiornamenti indispensabili dopo il processo di globalizzazione e di diffusione della tecnologia all’interno delle nuove mafie. Si stanno verificando, ogni giorno che passa, cambiamenti significativi nel metodo e nell'estensione territoriale della criminalità organizzata. Una delle metamorfosi più frequenti è la diversificazione dei reati connessa al continuo aumento del numero delle nazioni colpite dalla criminalità organizzata.

Può essere più preciso su questo punto?

Negli ultimi trent’anni c’è stata una rapida espansione delle loro attività criminali oltre i confini nazionali in settori come il traffico di sostanze stupefacenti, di esseri e organi umani, di armi, di opere d’arte, di rifiuti pericolosi. I progressi nelle nuove tecnologie della comunicazione digitale hanno dato origine a nuove opportunità per compiere crimini molto raffinati, in particolare su Internet, che sono state sfruttate sempre di più da gruppi criminali organizzati. Un narcotrafficante messicano o colombiano e uno calabrese o siciliano oggi grazie alle nuove tecnologie della comunicazione possono interagire e comunicare in tempo reale e in totale sicurezza a prescindere dal tempo e dalla distanza. Le leggi, in ambito nazionale e internazionale, sfortunatamente non sono adeguate ad affrontare queste nuove metamorfosi della criminalità organizzata contemporanea.

Quali sono queste nuove metamorfosi?

Sono sotto gli occhi di tutti e sono strettamente connesse all'apertura dei nuovi mercati globali e delle nuove tecnologie di comunicazione. Anche la diversità delle attività criminali ha contribuito alla crescita della criminalità organizzata nei Paesi in via di sviluppo. Dove ci sono guerre, dove ci sono economie in via di sviluppo, lì c’è la criminalità organizzata che si trasforma e si adegua a qualsiasi contingenza.

Che cosa porta le mafie a queste trasformazioni?

Non è un caso l’uso del termine “metamorfosi”, poiché è il processo con cui le mafie mutano il loro aspetto, anche in modo radicale, per adattarsi alle alterazioni e ai cambiamenti del territorio in cui s’insediano. Usano il metodo violento o quello corruttivo, prediligendo, ovviamente, il secondo perché facilita le attività criminali e non desta sospetti nelle forze dell'ordine. La lotta alla corruzione per tali motivi dovrà inevitabilmente diventare parte integrante della lotta crimine organizzato se si vuole realmente incidere sul fenomeno e sulle sue evoluzioni.

Lei prima parlava anche di un legame tra mafie e terrorismo, ci spiega meglio?

Oltre al legame mafia-corruzione esiste un nesso che lega criminalità organizzata e terrorismo. Alcuni gruppi terroristici, ad esempio, hanno utilizzato la criminalità organizzata per finanziare le proprie attività delittuose. Questo dimostra come sia assolutamente necessario promuovere la cooperazione internazionale per contrastare proprio quei legami intercorrenti tra mafie, corruzione e terrorismo.

Cosa si può fare a livello internazionale?

L’ho detto alle Nazioni Unite: si può iniziare modificando la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale e quella contro la corruzione che sono le due facce della medesima medaglia. Occorre costruire una risposta globale alla criminalità organizzata transnazionale cominciando ad aggiornare questi due provvedimenti normativi.

Di che tipo di modifiche parliamo?

Intendo riferirmi a quelle modifiche che vadano a incidere concretamente sul miglioramento della cooperazione e dell’assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati della Comunità Internazionale. A quelle che portino alla ratifica delle due Convenzioni delle Nazioni Unite aggiornate cercando di conseguire il riconoscimento universale tra gli Stati. A quelle che consentano di costruire, raccogliere e analizzare i dati delle autorità di polizia e di magistratura pertinenti, formando chi opera all’interno della giustizia penale a indagare e perseguire tutti quei reati di matrice transnazionale connessi alle nuove metamorfosi mafiose.

Queste modifiche a cosa porterebbero?

Sicuramente a una risposta maggiormente efficace nella sfida lanciata dalla criminalità organizzata transnazionale. La pericolosità nelle nuove mafie sta nelle interconnessioni esistenti tra loro e con i terzi a loro contigui, per cui, non possiamo più combatterle separatamente l'una dall'altra. Prevenzione e repressione pertanto vanno realizzate in un quadro globale, solo in questo modo si potrà ottenere una risposta più efficace e territorialmente più incisiva.

In tutto questo che ruolo dovrebbero avere le Nazioni Unite?

Come ho ripetuto nel mio intervento, è assolutamente necessario rafforzare efficacemente la capacità delle Nazioni Unite di fornire cooperazione e assistenza giudiziaria agli Stati che compongono la Comunità Internazionale. Si potrebbe, ad esempio, costituire un nuovo Comitato che si occupi esclusivamente di criminalità organizzata, sulla falsariga di quello antiterrorismo già esistente, composto di tutti i membri del Consiglio di sicurezza. Questo nuovo organo potrebbe finalmente attuare una serie di misure volte proprio a rafforzare la capacità di contrastare le mafie a livello globale. Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu in materia di criminalità organizzata sarebbero giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri che pertanto sarebbero obbligati ad attuarle. In questo modo potremmo avere legislazioni antimafia armonizzate e adottate dai singoli Stati membri. Si ridurrebbero così le differenze tra le legislazioni e le giurisdizioni e il modo in cui si affronterebbe il crimine organizzato. Si rafforzerebbe, di fatto, la cooperazione internazionale, multilaterale e bilaterale tra gli Stati membri. La natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza diverrebbe in breve tempo una misura temibile per le organizzazioni criminali moderne. Le mafie sono così potenti perché sono organizzate. A livello transnazionale, quindi, occorrerebbe essere molto più organizzati dei mafiosi quando li affrontiamo poiché in questo momento hanno una marcia in più che gli Stati non hanno: un’organizzazione globale, integrata e senza regole da rispettare. Questo costituendo Comitato, a mio avviso, potrebbe garantire quell'approccio integrato e multidisciplinare che riunirebbe tutte una serie di misure ad hoc promuovendo standard e norme internazionali in diversi settori della lotta alle mafie.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.