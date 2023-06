Migranti, in 252 soccorsi a Lampedusa. Nel reggino sbarcano in 78

Continua l'ondata di sbarchi sulle coste italiane.

Il primo ha coinvolto le coste calabresi, dove 78 migranti, a bordo di una barca a vela di circa 15 metri di lunghezza, sono stati soccorsi in mare, nella notte, dopo che il loro natante si era incagliato nel tentativo di raggiungere la spiaggia. I profughi, bloccati da una secca di sabbia a circa 100 metri dalla riva a Brancaleone, sono stati raggiunti dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica e della Guardia di Finanza. Sono stati poi trasferiti sulla motovedetta CP 326 della Capitaneria di Porto che li ha condotti nel porto della cittadina della Locride.

Tra le persone soccorse, di nazionalità afghana, pakistana e iraniana, una ventina di donne - di cui due incinte -, tredici bambini e due neonati.

Il natante sarebbe partito nella notte tra sabato e domenica scorsi dalle coste della Turchia. Da lunedì scorso a oggi nello scalo marittimo reggino si sono verificati già tre arrivi di profughi di varie nazionalità per un totale di circa 250 persone. Con lo sbarco di oggi è salito a 18 il numero degli approdi nel solo Porto di Roccella Ionica per un totale di quasi 3 mila migranti da inizio anno.

Altri 252 stranieri sono stati soccorsi a largo di Lampedusa. A renderlo noto è stato Alarm Phone che ieri aveva ricevuto una richiesta di aiuto dalla motopesca su cui i profughi si trovavano a bordo e che stava imbarcando acqua.

Piantedosi: “Fallimento del principio di solidarietà. Occorre ancora negoziare sul sistema Ue”

Il tema degli sbarchi degli irregolari è stato al centro, sin dal mattino, delle parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: a fronte di un "drammatico aumento dei flussi nel Mediterraneo centrale" la redistribuzione dei migranti tra gli altri Paesi europei è stata di meno "di 1500 persone", che è ben al di sotto dei pur limitati impegni assunti ed è un sintomo di "fallimento" del principio di solidarietà.

Piantedosi, che si trova a Lussemburgo al Consiglio Affari Interni, ha quindi affermato che in Italia "è ancora viva la memoria della tragedia di Cutro" e Lampedusa si è trasformata in "un centro di gestione dei migranti" con pesanti implicazione locali. Occorre quindi "una forte azione estera dell'Unione" per affrontare il problema migratorio.

"La posizione che intendiamo assumere oggi è sicuramente una posizione di responsabilità, ma di responsabilità che dobbiamo avere anche verso i cittadini italiani e verso anche tutti i cittadini europei ai quali non possiamo proporre una riforma che sarebbe destinata nei fatti a fallire. Quindi nei termini in cui ci sono state presentate le ultime proposte negoziali, riteniamo che insomma ci siano ancora molte cose da fare", ha aggiunto.