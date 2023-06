Migranti, raggiunta l'intesa sul Patto Ue con "ampio sostegno": Meloni "soddisfatta dall'accordo"

I ministri degli Interni dell'Ue hanno approvato il Patto per le migrazioni e per l'asilo. "Grazie per l'ampio sostegno ai pacchetti", ha commentato la ministra svedese per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, presidente di turno dell'Ue. È stato trovato l'accordo al Consiglio UE per l'approvazione dei due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Superato quindi l'impasse sul principio di "connessione" Le norme sono due tasselli fondamentali del Patto sulla migrazione. Per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il Parlamento Europeo.

"L'Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno. In primis, abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori. L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il voto al Consiglio Affari interni.

Al voto i 27 membri dell'Unione: 6 gli astenuti e l'Italia ha votato sì all'accordo.

"Questo è davvero un grande passo! Congratulazioni alla commissaria Ylva Johansson e alla svedese del Consiglio Ue per la perseveranza e il duro lavoro". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un tweet, ha commentato l'accordo sul Patto Migrazione e asilo.