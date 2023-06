Donna di 60 anni muore dopo essere stata investita da una betoniera mentre era in bicicletta

Una donna di 60 anni è stata investita da una Betoniera, questa mattina a Milano, mentre si trovava in bicicletta ed è deceduta in seguito alle ferite riportate. L'incidente è avvenuto stamani, in piazza Francesco Durante. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, al Policlinico di Milano, dopo la rianimazione sul posto da parte dei soccorsi di Areu, giunti sul luogo dell'investimento.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la betoniera proveniva da via Predabissi e avrebbe svoltato a destra, in direzione di via Leoncavallo, senza accertarsi della presenza della donna. Quando il mezzo pesante ha fatto la manovra ha travolto la donna che a piedi si trovava nei pressi della fiancata del veicolo.