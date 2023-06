Milano, parla la pm: "E' femmincidio premeditato. L'assassino aveva cercato online come ucciderla"

Dopo lo shock mediatico ed emotivo seguito all'arresto di Alessandro Impagnatiello e alla sua confessione di avere brutalmente ucciso a coltellate la compagna, incinta di sette mesi, Giulia Tramontano, la conferenza stampa convocata in procura a Milano delinea i contorni ancora più efferati di questo racconto dell'orrore.

Giulia è vittima di femminicidio

''Questa vicenda rappresenta ancora una volta l'esito e la tragica conseguenza di atteggiamenti di violenza sopportati dalla donna da parte del suo compagno. Si tratta di femminicidio'', ha chiarito il procuratore aggiunto Letizia Mannella, sottolineando che ''la ragazza aveva già dovuto subire un tradimento grave ed era incinta. E soprattutto la donna ha subito l'estrema violenza dell'omicidio in quanto donna e compagna di una persona che non la voleva più come tale''.

Un omicidio pensato e premeditato

Alessandro Impagnatiello, che "ha ucciso la persona che diceva di amare e che portava in grembo il figlio che stava per nascere", aveva "già in animo l'intenzione di ucciderla prima di incontrarla" e "si è accanito sul corpo per disfarsene dandogli fuoco". Lo afferma, analizzando i tragici fatti di Senago che hanno portato alla morte di Giulia Tramontano, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano Iacopo Mannucci Benincasa, durante la conferenza stampa in Procura a Milano. Proprio per questi fattori come osserva Benincasa "non si può parlare soltanto di omicidio. Lo qualifichiamo come premeditato perchè le chat, i messaggi e le ricerche su internet ci dicono che l'assassino prima di incontrare la sua vittima aveva già in animo di ucciderla'', ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Milano . '

'Sono state proprio le ricerche in rete che ci hanno consentito di capire che stava aspettando la vittima a casa e aveva già deciso come ucciderla e come disfarsi del cadavere'', ha aggiunto la pm Alessia Menegazzo, sottolinenando che proprio ''il combinato disposto delle telecamere, delle stringhe di ricerca e degli arrivi ci ha consentito di avere orari precisi'' sugli spostamenti di Impagniatiello.

Il delitto sarebbe avvenuto tra le 19 e le 20.30. Fondamentali le immagini delle telecamere e il ritrovamento di macchie di sangue evidenziate con il luminol. "Secondo quanto abbiamo ricostruito, la Tramontano ha incontrato l'altra donna di Impagnatiello alle 17 all'Armani Bar e poi è rientrata a casa alle 19".

Altro dettaglio emerso nel corso della conferenza stampa, che confermerebbe la premeditazione, il fatto che sarebbe stato il 30enne a inviare gli ultimi messaggi partiti dal cellulare di Giulia, probabilmente quando lei era già morta.

Il pm aggiunto ha poi lanciato un messaggio a tutte le donne: ''Quello che è veramente importante in questa vicenda è che deve insegnare a noi donne di non andare mai all'incontro della spiegazione. È un momento da non vivere mai, perché estremamente pericoloso''.

Il messaggio social della sorella Chiara e della famiglia

E dopo aver lanciato messaggi e video per ritrovarla oggi Chiara Tramontano, sorella di Giulia, torna a scrivere sui social per ringraziare chi li ha aiutati ad arrivare alla verità, per stringersi alla famiglia e per salutare l'amata sorella e il nipote che non “potranno mai cullare”.

'Grazie. Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali. La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto', scrive su Instragram Chiara postando una foto nostalgica della famiglia unita.