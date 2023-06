"Avete mai fatto una molotov?". Smantellati canali Telegram: 8 perquisizioni in tutta Italia

“Avete mai fatto una molotov? io sì [...] martedì provo a fare del napalm. Qualcuno ha un video Tutorial per un detonatore? [...] buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo" .

E ancora: "I miei genitori sono contrari alle armi allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte… Ci ho sparato con una glock vera... Te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni”.

Sono solo alcuni dei messaggi condivisi da un gruppo di giovani, tutti minorenni e residenti in diverse regioni, accomunati dalla stessa passione per le armi e gli esplosivi. I ragazzi utilizzavano alcune chat Telegram per chiedere consigli su come fabbricarle.

Al termine delle indagini, condotte tra lo scorso ottobre e febbraio, sono scattate otto perquisizioni a carico di minorenni eseguite dalla polizia postale e dalla Digos nelle città di Avellino, Lecce, Milano, Pisa, Sassari, Nuoro e Treviso.

Tutto, ovviamente, era all'insaputa dei genitori mettendo a rischio anche l'incolumità dei compagni di classe. Nelle chat, infatti, affermavano di andare in giro con coltelli e a volte persino con pistole (a salve o da softair), incuranti di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine, come riscontrato in altre frasi del seguente tenore: “Io avevo una glock però poi ci sono andato a scuola perché lo avevo visto in un film americano [...] io sono andato con un multitool con coltello, rischiato molto di andare al minorile [...] Io portavo quello a scatto nel giubbino”.

Spesso pubblicavano anche foto e video che mostravano armi da taglio, da sparo e da softair, esposte in posa o durante l’effettivo utilizzo.

Quanto emerso dall'indagine della Polizia Postale di Milano, rientra in una più ampia problematica di utilizzo distorto dei social network e delle altre risorse della rete da parte di giovani e giovanissimi.