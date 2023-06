Missili russi sul ristorante pieno di gente a Kramatorsk: 8 morti: "Uccisi 3 bambini", 56 feriti

Almeno 8 morti, e 56 feriti, ma tra i decessi: anche tre bambini. E' il tragico bilancio del raid missilistico russo sulla città di Kramatorsk, nel Donetsk, dove è stato colpito non un obiettivo militare ma un ristorante affollato. E da ieri sera, si continua a scavare tra le macerie sperando di trovare altre persone ancora in vita. E questo mentre proprio oggi, è arrivato a Mosca il Cardinal Zuppi in missione di pace.

Centrato un ristorante del centro

Le lotte intestine tra i vertici del Cremlino e il Gruppo Wagner non fermano la furia dei russi che in serata hanno colpito con due razzi il centro della città, centrando un ristorante "pieno di gente", dove vanno spesso anche i corrispondenti di guerra ed i militari.



@Kramatorsk_news Molti feriti e uccisi dopo l'attacco missilistico russo in un ristorante a Kramatorsk 28/06/23

Zelenska: "Attaccano di nuovo i civili"

"La Russia ha deliberatamente preso di mira aree affollate", ha detto il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko su Telegram mentre ieri è intervenuta anche la first lady, Olena Zelenska: "I terroristi russi attaccano di nuovo i civili, il nemico non vuole una vita normale in Ucraina".

ansa Olena Zelenska

Il raid mentre Kiev continua l'avanzata ad Est

Il raid, compiuto probabilmente con due missili S-300, arriva mentre l'Ucraina cerca di affondare il colpo, con le truppe "avanzate in tutte le direzioni" secondo il presidente Volodymyr Zelensky, soprattutto nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, le stesse aree in cui si era recato lunedì a far visita agli uomini e alle donne impegnate sul fronte.

Le lancette dell'orologio che "tornano al 2014"

Un'avanzata che garantisce piccoli progressi a est e riporta indietro le lancette dell'orologio fino al 2014, grazie alla conquista segnalata dall'intelligence britannica del villaggio di Krasnohorivka, vicino alla città di Donetsk. Un luogo oltre i confini de facto stabiliti tra il governo di Kiev e l'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk: un passo in avanti verso l'obiettivo minimo sempre rivendicato dalla sede presidenziale di Palazzo Mariinskij. A poco sarebbero servite,dunque, le raccomandazioni degli alleati occidentali che, stando alla Cnn, prima della rinuncia di Yevgeny Prigozhin si sarebbero assicurati che Kiev non "scuotesse la barca in quel momento", per non far far sì che fossero visti come una minaccia alla sovranità russa.

Torna caldo il fronte di Bakhmut

Il fronte si scalda anche in direzione di Bakhmut, luogo per mesi al centro degli scontri con le forze di Mosca e il Gruppo Wagner, adesso teatro di un'offensiva che "è in corso da 4 giorni" secondo la viceministra della Difesa ucraina Anna Malyar. Per festeggiare, però, è ancora presto visto che ad oggi gli ucraini "non sono ancora entrati nella città" e dovranno fare i conti con un sistema di roccaforti da loro creato e ora in mano ai russi. "Ci vorrà ancora un po' di sforzo e di pazienza per liberare queste terre", spiega Malyar.



Per vincere questa guerra all'Ucraina serve di più. E, anche se aiuta, non basta il nuovo pacchetto di aiuti da 500 milioni che gli Stati Uniti hanno annunciato in una nuova tranche che includerà più veicoli corazzati Bradley e Stryker.