Misteriosa esplosione a Washington, ma è il bang sonico di due jet che intercettano un Cessna

Un boato spaventa Washington Dc. Il suono che sembra un'esplosione è udito da vari cittadini che veicolano il proprio allarme anche sui social.

Le autorità hanno subito rassicurato però che non vi fossero minacce per la sicurezza. Il boom sonoro sopra la capitale degli Stati Uniti è stato infatti causato da due caccia a reazione decollati per intercettare un Cessna Citation che non rispondeva alle chiamat. Il Cessna è un piccolo aereo da turismo che può trasportare da 7 a 12 passeggeri.

Il boato, dovuto al dispiegamento di due jet da combattimento, è stato causato dal superamento della barriera del suono da parte dei due aerei da guerra nell'affrettarsi a raggiungere Il velivolo che si è poi appunto schiantato in Virginia. Le autorità statunitensi hanno lanciato i caccia per inseguire l'aereo da turismo nel momento in qui ha violato lo spazio aereo della capitale senza rispondere ai messaggi radio.