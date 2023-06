Molise al voto, urne aperte oggi e domani

Sono poco più di 320mila i molisani chiamati alle urne tra oggi e domani per eleggere il futuro presidente della Regione e i venti consiglieri che siederanno accanto a lui.

Tre i candidati: Roberto Gravina, Movimento 5 stelle, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra; Francesco Roberti, Forza Italia, sostenuto dal centrodestra; infine Emilio Izzo con la sua lista “Io non voto (i soliti…noti)".

Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Sette le liste a sostegno del centrodestra e di Roberti, sei per Gravina e il centrosinistra, una per Emilio Izzo. In totale, un esercito di 270 candidati consiglieri per 14 liste e 3 candidati alla presidenza. In 140 correranno con il centrodestra, 113 per il centrosinistra e 17 con la lista di Izzo.

Il governatore uscente, Donato Toma, eletto nelle liste di Forza Italia, ha guidato la maggioranza di centrodestra degli ultimi cinque anni e non è ricandidato.

Nel dettaglio, Roberto Gravina è sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Costruire Democrazia, Molise Democratico e Socialista, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Progresso Molise Gravina Presidente, mentre Francesco Roberti è appoggiato da Forza Italia Berlusconi per il Molise, Fratelli d’Italia, Il Molise che Vogliamo, Lega per Salvini Premier, Noi Moderati, Popolari per l’Italia, Unione di centro.

Come si vota

Urne aperte oggi, domenica 25 giugno, dalle 7 alle 23. Domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio delle schede.

La legge elettorale prevede una sola circoscrizione che corrisponde all’intera Regione. Viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Le liste collegate al candidato vincitore ottengono almeno 12 seggi, mentre le liste degli sconfitti possono avere da un minimo di 6 ad un massimo di 8 seggi. Accedono alla ripartizione dei seggi le liste singole e le coalizioni collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi regionali.

Sono diverse le modalità per esprimere la propria scelta

La prima: si può votare solo il candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo: in tale caso il voto si estenderà a favore della lista singola o della coalizione delle liste collegate al candidato presidente.

La seconda: si può votare per un candidato presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo e una delle liste ad esso collegate tracciando un segno sulla lista.

La terza: si può votare solo per una lista e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.

Se, infine, si vota per più liste collegate allo stesso candidato presidente, il voto è attribuito solo a quest’ultimo. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è considerato nullo.

Per la carica di consigliere, l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo nome e cognome (o solo il cognome) dei candidati compresi nella stessa lista: nel caso di espressione di due candidati, questi devono essere di genere diverso all’interno della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Non si possono votare consiglieri appartenenti a due liste diverse: in questo caso le preferenze saranno annullate, ma sarà considerato valido il voto al presidente collegato.