Molise, vince il centrodestra: Roberti presidente con il 62%, Gravina (Pd-M5s) si ferma al 36%

"Ho svolto la mia campagna elettorale tra la gente piuttosto che in qualche trasmissione televisiva - ha detto - perché i molisani avevano bisogno di un confronto diretto. Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità. Al momento non ho alcuna idea sulla formazione della mia squadra di governo, sono abituato a lavorare in gruppo, a confrontarmi senza isterismi ma con diplomazia".

"Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato un punto di riferimento".

Gravina: “A Roberti auguro buon lavoro”

"L'esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro nell'esclusivo interesse dell'intera comunità molisana". Queste le prime dichiarazioni di Roberto Gravina, candidato alla Presidenza della Regione Molise della coalizione progressista, che ha mandato personalmente un messaggio a Francesco Roberti prima di incontrare i rappresentanti della stampa presso la sede del suo comitato elettorale a Campobasso.

"Sono stati giorni intensi e per molti versi entusiasmanti, non è bastato - ha detto Gravina -. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell'elettorato con la nostra proposta di rinnovamento. Il rammarico di non poter guidare direttamente il Molise verso l'orizzonte di sviluppo che abbiamo delineato in questi mesi. Tuttavia abbiamo anche la consapevolezza di aver gettato le basi per un progetto allargato e alternativo alla destra. E, soprattutto, abbiamo il dovere e la convinzione di lavorare ad una opposizione concreta e costruttiva, ma certamente netta.