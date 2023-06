Mondiali Argentina, domenica la finalissima Uruguay-Italia: Azzurrini pronti a entrare nella storia

Gli Azzurrini scendono in campo contro l'Uruguay, domenica prossima, alle 23 ora italiana, per fare la storia allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata. La finale della Coppa del Mondo FIFA Under 20, quest'anno ci vede protagonisti dopo aver battuto la Corea del Sud per 2-1.

Anche la finale sarà trasmessa in diretta su Rai Due, con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti, e in streaming su Rainew.it

Carmine Nunziata, ct della nazionale di calcio maschile under 20, ha le idee chiare: “Abbiamo fatto la storia? No, la storia la faremo domenica se vinceremo. La Corea del Sud è stata troppo rinunciataria, ma sapevamo che si trattava di un'avversaria ostica: bravi noi a portare a casa la partita”.

Una finale storica, un traguardo mai raggiunto prima dagli azzurrini e, comunque vada a finire domenica sera a La Plata, ci è sembrato di rivivere le famose “Notti magiche” del Mondiale di Italia '90.