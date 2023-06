È morto John Goodenough, padre delle batterie agli ioni di litio che ha cambiato le nostre vite

La sua scoperta ha portato alla rivoluzione del wireless e ha messo i dispositivi elettronici nelle mani delle persone di tutto il mondo. Le batterie agli ioni di litio sono onnipresenti nella nostra società, dai cellulari ai computer portatili alle auto elettriche, che tanto oggi promettono per un futuro più amico dell'ambiente.

Nato a Jena (Germania) il 25 luglio 1922, laureato in matematica alla Yale University nel 1944. Nella Seconda guerra mondiale Goodenough prestò servizio nell'esercito americano con il ruolo di meteorologo e quindi iniziò una brillante carriera, dopo il dottorato di ricerca in fisica all'Università di Chicago, dove studiò con il Premio Nobel Enrico Fermi e con John A. Simpson, entrambi impegnati nel Progetto Manhattan, passò al Lincoln Laboratory del prestigioso Mit di Boston, interessandosi soprattutto della Ram (Random access magnetic memory) che oggi costituisce il cuore di tutti i computer e che consente di memorizzare velocemente dati e informazioni. Dal 1976 al 1986 ha diretto il Laboratorio di Chimica inorganica dell'Università di Oxford, dove ha svolto gli studi che hanno portato all'invenzione delle batterie al litio, dando inizio alla diffusione dei dispositivi elettronici portatili e contribuendo a ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili l'università del Texas di Austin.

Nel 1986 fu nominato professore all'Università del Texas, dove ha proseguite le sue ricerche sui solidi ionici conduttivi e sui dispositivi elettrochimici, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei veicoli elettrici e di aiutare a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

"L'eredità di John Goodenough come brillante scienziato è incommensurabile: le sue scoperte hanno migliorato la vita di miliardi di persone in tutto il mondo - ha dichiarato il presidente dell'Università del Texas Jay Hartzell - È stato un leader all'avanguardia nella ricerca scientifica per tutti i decenni della sua carriera e non ha mai smesso di cercare soluzioni innovative per l'accumulo di energia".

Goodenough ha identificato e sviluppato i materiali catodici critici che forniscono l'alta densità di energia necessaria per alimentare dispositivi elettronici come telefoni cellulari, computer portatili e tablet, nonché veicoli elettrici e ibridi. Nel 1979, insieme al suo team di ricerca, scoprì che utilizzando l'ossido di cobalto di litio come catodo di una batteria ricaricabile agli ioni di litio, sarebbe stato possibile ottenere un'elevata densità di energia immagazzinata con un anodo diverso dal litio metallico. Questa scoperta ha portato allo sviluppo di materiali a base di carbonio che consentono di utilizzare elettrodi negativi stabili e maneggevoli nelle batterie agli ioni di litio.

Goodenough iniziò la sua carriera al Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Technology nel 1952, dove lavorò per 24 anni e gettò le basi per lo sviluppo della memoria ad accesso casuale (Ram) per il computer digitale. È diventato un pioniere della fisica orbitale e uno dei fondatori della moderna teoria del magnetismo, nota come Regole di Goodenough-Kanamori. Queste regole forniscono una guida pratica nella ricerca dei materiali magnetici e hanno un enorme impatto nello sviluppo di dispositivi per le telecomunicazioni.

Dopo il Mit, Goodenough divenne professore e capo del Laboratorio di Chimica Inorganica dell'Università di Oxford. Durante questo periodo, ha fatto la scoperta degli ioni di litio. Nel 1986 arrivò all'Università del Texas con l'obiettivo di sviluppare la prossima innovazione nel campo delle batterie e di formare i nuovi innovatori.

Nel 1991 Sony Corp. ha commercializzato la batteria agli ioni di litio, di cui Goodenough ha fornito le basi per un prototipo. Nel 1996 il suo gruppo di ricerca ha scoperto un materiale catodico più sicuro ed ecologico e, nel 2020, una società canadese di energia idroelettrica ha acquisito i brevetti di questa nuova batteria.

Nel 2022, in onore del suo centesimo compleanno, scienziati e ingegneri della comunità mondiale delle batterie e della scienza dello stato solido si sono riuniti nel campus dell'Università del Texas ad Austin per un simposio per condividere le storie dell'impatto di Goodenough e discutere dei problemi più impegnativi della fisica e della chimica della materia condensata e della prossima generazione di ricerca sulle batterie.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti, Goodenough è stato insignito della National Medal of Science, del Japan Prize, del Charles Stark Draper Prize, della Benjamin Franklin Medal, dell'Enrico Fermi Award, del Robert A. Welch Award, della Copley Medal. È autore di diversi libri, tra cui l'autobiografia "Witness to Grace", pubblicata nel 2008.