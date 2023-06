Morto lo scrittore americano Cormac McCarthy, aveva 89 anni

Cormac McCarthy, uno dei più noti scrittori statunitensi, autore di "The Road", è morto martedì nella sua casa di Santa Fe. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Times citando Knopf, il suo editore, che in una dichiarazione ha reso nota la conferma del decesso da parte del figlio John. "All the Pretty Horses", un western riflessivo che va controcorrente rispetto al suo lavoro precedente, ha vinto un National Book Award nel 1992, e "The Road" ha vinto un Premio Pulitzer nel 2007. Entrambi sono stati trasformati in film, così come "Non è un paese per vecchi" di McCarthy, che ha vinto l'Oscar per il miglior film nel 2008.

Quel film, diretto da Joel ed Ethan Coen, ha dato al mondo l'immagine indelebile di Javier Bardem nei panni del sicario nichilista di McCarthy, Anton Chigurh, che uccide le sue vittime con una pistola pneumatica destinata al bestiame. McCarthy negli ultimi anni era stato considerato come un potenziale vincitore del Premio Nobel per la letteratura. Il critico Harold Bloom lo ha segnalato come uno dei quattro maggiori romanzieri americani del suo tempo, insieme a Philip Roth, Don DeLillo e Thomas Pynchon