Bagnaia in pole al Mugello con il record della pista

Pecco Bagnaia (Ducati) ha conquistato la pole position nel gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello. Con il tempo di 1'44"855 il pilota piemontese campione del mondo in carica ha anche ottenuto il record della pista, che dal 2021 apparteneva a Fabio Quartararo. Dietro a Bagnaia si sono piazzati i fratelli Marquez con Marc (Honda) davanti ad Alex (Ducati team Gresini), staccati rispettivamente di 78 e 152 millesimi dalla pole.



"L'episodio con Marc Marquez si commenta da solo. Non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. I giudici decideranno il da farsi". Così a Sky Sport, Pecco Bagnaia, in merito alla presunta 'ostruzione' del pilota della Honda nel corso delle qualifiche.



"Pecco è stato eccezionale, non si è preoccupato di quanto è accaduto prima con Marc Marquez. L’episodio con Marc? Si commenta da solo, l’entrata di Marquez dai box si commenta da solo. Penalità? Ci sono i giudici preposti a valutare", ha aggiunto il team manager della Ducati, Davide Tardozzi.

I tempi

Pecco Bagnaia, con il tempo di 1'44"855, conquista dunque la pole position sia nella Sprint Race che nel GP del Mugello. Secondo posto per la Honda di Marc Marquez, a 78 millesimi e terzo per la Ducati targata Gresini Racing di Alex Marquez (+0"152). Quarto un ottimo Jack Miller (Ktm, +0"331), quinto lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Sesto posto per Marco Bezzecchi con la Ducati targata Mooney 46 Racing Team, settimo Aleix Espargarò, ottavo il francese Zarco, nono Rins, decimo il sudafricano Binder. Discussione animata, in pista, tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Alle 15 la Sprint Race.