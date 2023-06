MotoGp Olanda, Marc Marquez non parteciperà dopo le nuove cadute: "Troppo dolore"

Niente Assen per Marc Marquez. Il pilota spagnolo salterà il Gran Premio di Olanda di MotoGp, in programma alle 14; per lui è il secondo forfait di fila dopo quello al Sachsenring di una settimana fa. Il “Cabroncito” otto volte campione del mondo ad Assen è caduto sia nelle prove libere che nelle qualifiche in cui ha tamponato la Ducati di Enea Bastianini per poi finire nella ghiaia. Quella è stata la 14ma caduta del 2023 e si era dovuto accontentare della posizione numero 17 nella griglia di partenza.

Le ragioni dello stop in un post sui canali social.