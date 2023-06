Ecco come la Ferrari ha piegato Toyota a Le Mans, l'ispirazione è arrivata da un film

La Scuderia Ferrari conquista una storica vittoria alla 24 ore di Le Mans nel centenario della corsa, grazie a una strategia ispirata al film "Le Mans '66 - La grande sfida" del regista James Mangold. Per la casa di Maranello è il primo successo dal 1965 a oggi, il decimo da quando la gara è stata inaugurata nel 1923. La Ferrari #51 taglia per prima il traguardo con il trio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Al secondo posto la Toyota numero 8 di Buemi, Hartley e Hirakawa, al terzo la Cadillac numero 2 di Bamber, Lynn e Westbrook. L'ultima partecipazione della Ferrari alla corsa più iconica del mondo risale al 1973, ma quest'anno il Cavallino Rampante è tornato al circuito di la Sarthe allettata dalla presenza di una nuova categoria, quella "hyperclass", basata su una tecnologia ibrida. All'interno della corsa è stata creata una piattaforma per consentire alle case automobilistiche di presentare le loro prestazioni per veicoli da strada.

(GettyImages) La Ferrari 499P vincitrice a Le Mans

La Ferrari ha deciso così di sviluppare un programma pensato su un arco di diversi anni, per partecipare con due delle sue auto al Campionato del mondo endurance. Per farlo la casa di Maranello si è ispirata al film "Le Mans '66 - La grande sfida" del regista James Mangold, che racconta gli sforzi dell'americana Ford per mettere fine al regno delle "rosse" nelle competizioni di Le Mans durante gli anni '60. Stavolta però era la Ferrari che stava cercando di abbattere un gigante, quello delle due auto Toyota Gazoo vincitrici della competizione per cinque anni consecutivi tra il 2018 e il 2022.

gettyimages Il team Ferrari 499P a Le Mans

Il vero colpo alla Toyota è arrivato però prima ancora che le macchine iniziassero a scaldare i motori. Gli organizzatori della competizione quest'anno hanno deciso di aumentare il peso delle due GR010, cioè i veicoli della scuderia giapponese, con l'obiettivo di rendere la competizione più equilibrata. Le due 499P della Ferrari sono così riuscite a conquistare la prima fila in fase di qualifica e ad affrontare alla pari la dura sfida contro la Toyota. Nel corso della notte uno dei due piloti della squadra giapponese, Kamui Kobayashi, è stato eliminato dalla corsa, rendendo ancora più agevole la vittoria del trio della "rossa" composto da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. A tifare per loro nel garage della Ferrari c'era anche il pilota di Formula 1, Charles Leclerc.

gettyimages Il team Ferrari 499P a Le Mans

Il trio aveva già un solido vantaggio a un'ora e 44 minuti dalla fine, quando il campione uscente della corsa, Ryō Hirakawa, è finito contro un muro per un guasto ai freni della sua Toyota. Ci sono voluti circa tre minuti per riparare l'auto, ma nonostante l'incidente i giapponesi sono riusciti a mantenere il vantaggio sugli statunitensi della Cadillac Ganassi e a finire secondi. Le Cadillac Ganassi erano rispettivamente terza e quarta quando Ryō Hirakawa, pilota della Toyota, è andato in testacoda, gettando così alle ortiche le sue possibilità di riconquistare il titolo anche quest'anno. Per le Cadillac era l'occasione per strappare la seconda posizione, ma la Toyota è stata perfetta nel pit-stop e le auto americane non sono riuscite a guadagnare terreno. Il trio a stelle e strisce composto da Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook si è piazzato così sul gradino più basso del podio, mentre Sebastien Bourdais, Renger van der Zande and Scott Dixon sono arrivati quarti.

gettyimages La Ferrari 499P vincitrice a Le Mans