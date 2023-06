Formula 1, Verstappen ascoltato per impeding: rischia di perdere la pole

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, sarà ascoltato dalla Fia per impeding nei confronti di quello della Haas, Kevin Magnussen, durante la Q1. La pole position conquistata al GP d'Austria è ora a rischio. Il verbale di convocazione parla di "presunta violazione dell'articolo 37.5 del regolamento sportivo Fia Fq - vettura 1 che ostacola inutilmente la vettura 20 alla curva 1". Se giudicato colpevole l'olandese slitterebbe in seconda fila e in quarta posizione, dietro alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e dietro alla McLaren di Lando Norris. Leclerc partirebbe invece in pole position.